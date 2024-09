Accoltellato sul lungomare di Riccione 24enne soccorso dai titolari di un hotel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 - Sangue e paura ieri suldi. Unalbanese è statoieri sera intorno alle 21,30, all'altezza del bagno 97. Dopo l'aggressione il giovane si è trascinato per qualche metro e poi si è fermato davanti a unchiedendo aiuto. I gestori dell'albergo sono andati subito in suoe hanno chiamato il 118. "Era una maschera di sangue, ma è sempre rimasto cosciente", raccontano dall'. Il ragazzo è stato portato all'ospedale 'Bufalini': ha riportato ferite a un fianco, per fortuna superficiali, ed è stato giudicato guaribile in una trentina di giorni. E' già stato sentito dai carabinieri di, che stanno indagando sull'accaduto. Ilha detto di essere stato aggredita da una persona sola, un uomo, che non conosce. Con i militari si è dimostrato reticente, fornendo poche informazioni.