Accoltella i genitori e poi tenta di uccidersi a Macerata 23enne ricoverato | il papà si è svegliato

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 8 settembre 2024) È stato estubato ed è sveglio Terenzio Zamparini, carabiniere di 65 anni in pensione ed ex consigliere comunale di Gagliole, aggredito nei giorni scorsi nella loro casa dal figlioIvan con un coltello da cucina, con il quale ha poi provato a togliersi la vita. Restano entrambi ricoverati. Indagini in corso.