WWE | Il ritorno di The Rock sembra sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 7 settembre 2024) L’apparizione di Thein WWE in vista di WrestleMania 40 ha generato moltissimo entusiasmo e aspettative, culminando in un suo team-up con Roman Reigns per affrontare Cody Rhodes e Seth Rollins. Da mesi non si è più visto, ma ora ci sono potenziali aggiornamenti sul suo stato didurante la sua assenza. Nel RAW successivo a WrestleMania 40, Thee Cody Rhodes hanno partecipato a un segmento promo in cui Theha chiarito di non aver necessariamente concluso la sua storia con “The American Nightmare.” Secondo il paywall di Discord di PWN, c’è una crescente speculazione che Thepotrebbe fare un’altra grande apparizione in WWE entro uno o due mesi. Sebbene questi rapporti non siano ancora confermati, fonti affidabili hanno accennato a dettagli di programmazione trapelati, alimentando l’eccitazione per un possibile