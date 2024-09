Wta Guadalajara 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 9 al 15 settembre sul cemento messicano. La greca Maria Sakkari guida il seeding, seguita dall'americana Danielle Collins e dalla lettone Jelena Ostapenko. L'unica tennista azzurra al via è Martina Trevisan. Ilcomplessivo ammonta a €832.670. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. ENTRY LISTWTA 500PRIMO TURNO – € 8.000 (1 punto) SECONDO TURNO – € 11.890 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 21.840 (108 punti) SEMIFINALE – € 46.220 (195 punti) FINALISTA – € 79.110 (325 punti) VINCITRICE – € 128.160 (500 punti)