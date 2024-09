Wafa raid Idf su una scuola | 8 vittime

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 3.42 Sarebbe di otto morti e 15 feriti il bilancio di un bombardamento israeliano su unadi Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia palestinese. L'edificio era stato trasformato in un rifugio per gli sfollati. Secondo laildell'Idf aveva come obiettivo le tende in cui dormono gli sfollati all'interno dellaHalimah al-Saadiyah.