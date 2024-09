Vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2024 la lista completa dei premi | chi ha vinto il Leone d’Oro e la Coppa Volpi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo undici giorni si è conclusa oggi, sabato 7 settembre, l’81esima edizione delladeldi. La madrina, Sveva Alviti, ha presentato la cerimonia di chiusura che ha visto assegnare il. Vediamo insieme chi l’hae tutti iati.deldi: ilva ad Almodovar Si è tenuto questa sera l’ultimo red carpet e la cerimonia di chiusura delladeldi. A conquistare ilè stato Pedro Almodovar con ‘The room next door‘ (tradotto in italiano ‘La stanza accanto’). Il film, come spiegato dal regista, è a favore dell’eutanasia. Laper la migliore interpretazione maschile è di Vincent Lindon per il film ‘The Quiet Son‘ (Jouer avec le feu) di Delphine Coulin e Muriel Coulin. Mentre quella femminile è di Nicole Kidman per il film ‘Babygirl‘ di Halina Reijn.