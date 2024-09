Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE DA VIA VALLELATA A VIA APRILIANA RESTIAMO SULLA PONTINA CODE QUI PER TRAFFICO DA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSORISOLTO L’INCIDENTE SULLA-NAPOLI, TRA FERENTINO E ANAGNI, LA CIRCONE è REGOLARE IN DIREZIONECAMBIAMO ARGOMENTO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI AL’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DITPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.30 PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LA FERROTRANVIA TERMINI-CENTOCELLE.