Venezia 81 Leone d’Oro a ‘The Room Next Door’ di Pedro Almodovar Coppa Volpi a Nicole Kidman e Vincent Lindon

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 7 settembre 2024) L'attrice costretta a tornare in Australia per l'improvvisa morte della madre: "Questo premio lo dedico a lei".d'Argento a 'Vermiglio' di Maura DelperoincoronaAlmodóvar. Ild'Oro della 81esima Mostra del Cinema va a 'TheDoor', il primo film in lingua inglese del maestro spagnolo. Protagoniste della pellicola, incentrata