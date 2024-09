Venezia 81 Kevin Costner bacia da lontano i fan – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – L’81esima Mostra del Cinema disi avvia alla conclusione con l’ultimo red carpet. A sfilare, tra i tanti, il cast de ‘L’orto americano’ di Pupi Avati, che ha firmato qualche autografo sulle note di ‘Bello e impossibile’ di Gianna Nannini, e di ‘Horizon – An american saga’ di e con. La ‘star’ ha salutato eto i fan da. No autografi e nemmeno selfie, solo una stretta di mano ad un fan (l’unico fortunato). Uno scenario diverso da quello che ha visto protagonisti Brad Pitt e George Clooney che, se ci fosse stata la possibilità di firmare autografi a distanza e virtualmente, lo avrebbero fatto, dopo aver setacciato ogni angolo del tappeto rosso per donarsi a chi li attendeva dalle prime ore della mattina. L'articolo81,dai fan –proviene da Daily Show Magazine.