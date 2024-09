Venezia 81 Buttafuoco | Clamoroso successo +12% biglietti e abbonati

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – “E’ stato uncon il 12% in più trae abbonamenti venduti”. Un“testimoniato dagli applausi tributati dal pubblico. E a tutti film visti in queste sale noi auguriamo lunga vita artistica”. Così Pietrangelo, presidente della Biennale di, nel suo discorso di chiusura dell’81esima edizione della Mostra del Cinema di. “La mostra non è mai stata separata dall’attualità: sullo schermo sono state rappresentate testimonianze del dolore e della vita che riguarda ognuno di noi. In queste giorni nelle sale c’è stato un viaggio di conoscenza del mondo”, affermache ringrazia autori, artisti, stampe e il pubblico che “torna ad abitare la sala e ad impossessarsi del nostro presidio”.