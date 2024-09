Venezia 81 | Almodovar trionfa con La Stanza Accanto

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è conclusa con il trionfo di Pedrol’edizione numero 81 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Ebbene si, il famoso regista spagnolo ha portato a casa l’ambito Leone d’Oro di81 con il suo La(qui il trailer), il primo film diad essere realizzato completamente in lingua inglese. Al centro della trama un’amicizia d’infazia tra due donne che si trasforma in qualcosa di completamente diverso anni dopo il loro distacco. Le due donne hanno il volto di Julianne Moore e Tilda Swinton. Brady Corbet per The Brutalist ha portato a casa il Leone d’Argento per la Miglior Regia; le due Coppe Volpi sono andate a Vincent Lindon per The Quiet Son, ed a Nicole Kidman per Babygirl.