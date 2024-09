US Open 2024 Sinner solido e concentrato con Draper | vince e vola in finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024) New York, 6 settembre– Jannikinagli US. L’azzurro, numero 1 del mondo, batte in semioggi 7 settembre l’inglese Jack, testa di serie numero 5, per 7-5, 7-6 (7-3), 6-2 in 3h02?. Il 23enne altoatesino, per la prima volta ina New York, va a caccia del sesto titolo dell’anno e del sedicesimo della carriera., nella sauna di Flushing Meadows, si conferma solidissimo anche in una giornata caratterizzata da qualche passaggio a vuoto. Il miglior giocatore del mondo sbaglia più del solito (34 errori gratuiti) ma ha il merito di concedere pochissimo all’avversario-amico nei momenti chiave., arrivato in semisenza cedere un set, soffre il caldo e l’umidità: vomita più volte ma riesce a giocare alla pari per 2 set, tenendo botta anche quando lo scambio si allunga.