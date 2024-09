US Open 2024 Sinner conquista la prima finale della carriera a Flushing Meadows | sfiderà Fritz

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024) New York, 7 settembre– Sarà lo statunitense Taylorad affrontare Janniknelladegli USin programma domani, domenica 8 settembre, alle 14 di New York (le 20 in Italia)., testa di serie numero 12, in semibatte il connazionale Frances Tiafoe, testa di serie numero 20, per 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 in 3h18?., 26 anni,lain un torneo del Grande Slam. Un americano torna a giocare per un titolo major a 15 anni dalladi Wimbledon disputata da Andy Roddick nel 2009. La maratona con Tiafoe è equilibrata per 4 set. Sul 5-4quarta frazione,approfitta del passaggio a vuoto dell’avversario che sbaglia malamente un drop shot e poi un rovescio regalando il break e il 6-4 che cambia volto alla partita.