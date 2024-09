Uomo infettato dal virus dell’influenza aviaria senza contatti con animali malati | com’è possibile

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 7 settembre 2024) I CDC hanno confermato il caso di undaldell'influenzaH5 nel Missouri. È il 14esimo dall'inizio dell'anno negli USA, ma il primo in assoluto a non avere collegamenti coninfetti. C'è il rischio dell'emersione di una mutazione in grado di favorire la trasmissione tra, che potrebbe innescare una grave pandemia.