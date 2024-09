Ultime Notizie Roma del 07-09-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Gennaro Sangiuliano si è dimesso da ministro della Cultura e ora non colloquio col Messaggero svela le sue mosse future dopo il caso Boccia che lo ha investito farò l'avvocato di me stesso insieme regali che mi aiuteranno sto bene come si fanno le querele giornalisti e ora conosco purtroppo direttamente sulla mia pelle la pericolosità devastante delle fake news milioni milioni di risarcimento mi aspetto anche se mai avrei immaginato un cinismo di terribile un disprezzo della persona tanto forte e alla domanda a te tornerai risponde Certo che ci tornerò come hanno fatto Marrazzo Badaloni tanti altri che presero aspettativa per impegnarsi in politica sono un dipendente Rai a tempo indeterminato tornerò il mio lavoro nell'azienda dove sono cresciuto ma non voglio un posto di rilievo ...