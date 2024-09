Traffico Roma del 07-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità code sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino per un incidente tra la 12Civitavecchia è l’aeroporto in questa direzione lavori in via Crescenzio con divieto di transito nella carreggiata tra Piazza Adriana e piazza e doppio senso di marcia nella corsia opposta salvo modifiche il termine di interventi è previsto per il 5 ottobre sulla linea della metropolitana alla stazione di Furio Camillo Spagna Ottaviano San Pietro sono chiuse le utenze per cui treni di transitano senza fermare la linea ferroviaria fl3Viterbo è interrotta per lavori tra Cesano e Viterbo Porta Fiorentina a te Sei coperta da sostitutivi oggi tra le 13 e le 17 agitazioni che coinvolgono il personale aeroportuale tra cui le navi e numerosi dipendenti di diverse compagnie aeree per i dettagli di queste le altre notizie ...