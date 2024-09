Tempesta d’Amore Anticipazioni Puntate Tedesche | Maxi Avvelena Christoph!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 7 settembre 2024)odiaed inserisce un potente farmaco nel suo drink! Markus rivuole Katja: nuove tensioni traed Alexandra! Katja lascia Markus!dichiara guerra al Saalfeld che scompare nel nulla dopo aver bevuto un succo d’arancia contenente un potente sonnifero! Disi perderanno le tracce, mentre Katja, esasperata, deciderà di lasciare per sempre Bichlheim! L’Amore, però, vincerà su tutto! Lesullepreannunciano grandi novità!entrerà in conflitto con Katja Neubach-Saalfeld, nuovo amore di Markus Schwarzbach, finendo per inimicarsi anche la figlia della donna,, una ragazza laureata in Medicina che si trasferirà al Fürstenhof per redigere la sua tesi di Dottorato! Dopo aver mal interpretato i piani di Alexandra,...