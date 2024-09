Strage Paderno Dugnano il 17enne | Volevo cancellare la mia vita di prima

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 7 settembre 2024) La difesa aveva chiesto che venisse trasferito in comunità, ma ildiche ha confessato di aver ucciso madre, padre e fratellino resta al Beccaria di Milano. Così ha deciso la gip Laura Margherita Pietrasanta, dopo poco meno di due ore di interrogatorio. Ieri, 5 settembre, per il ragazzo è arrivata quindi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sulla scelta pesano soprattutto la contestazione della premeditazione e l’accanimento sulle vittime. Ha influito poi anche quella che la gip definisce una propensione a cambiare la versione dei fatti raccontata, oltre che la difficoltà a gestire i propri impulsi. Elemento, quest’ultimo, che fa propendere per una valutazione di pericolosità sociale. Oggi sono state eseguite le autopsie sui corpi della famiglia.