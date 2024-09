Stipendi l’analisi della Cgia | al Nord sono più alti del 35% rispetto al Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) Anche dal confronto tra le retribuzioni, le differenze trae Sudmolto evidenti. Se gli occupati nelle regioni settentrionali percepiscono una retribuzione media giornaliera lorda di 101 euro, i colleghi meridionali ne guadagnano 75: insomma, i primi portano a casa unoo giornaliero del 35 per cento più “pesante” dei secondi. Questa differenza, sostanzialmente, è dovuta, alla produttività del lavoro1; al, infatti, è del 34 per cento superiore al dato del Sud (vedi Tab. 1). A livello regionale la retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendentiLombardia è pari a 28.354 euro, in Calabria, invece, ammonta a poco piùmetà; ovvero 14.960 euro (vedi Tab. 2). Ma se nel primo caso la produttività del lavoro è pari a 45,7 euro per ora lavorata, nel secondo è di appena 29,7 (vedi Tab. 3).