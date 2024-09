Stato di crisi alla Kme Preoccupati i sindacati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil esprimono di nuovo preoccupazione per il perdurare dellodidello stabilimento KME di Fornaci , che ha determinato il prosieguo del contratto di solidarietà da questo settembre al settembre 2025. L’azienda, fanno sapere i, ha infatti nuovamente presentato richiesta del contratto di solidarietà per la totalità degli addetti, per un anno, con l’auspicio di interromperla in caso di rientro di volumi di produzione. "Il problema però – scrivono i– è che in questo momento perdura ladel settore metallurgico, che vive commercialmente di richieste schizofreniche che costringono i lavoratori, nonostante i carichi di lavoro siano complessivamente bassi, a dover rincorrere le consegne, per poi tornare a essere posti in solidarietà fino all’arrivo del materiale o di un nuovo ordine di lavoro".