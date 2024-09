Sport in tv oggi sabato 7 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di San Marino valido per la MotoGP a Misano, con qualifiche e gara-1 del GP di Francia per la Superbike, con il Rally di Gracia. Gli amanti del grande ciclismo si gusteranno la penultima tappa della Vuelta di Spagna, la frazione del Tour di Britannia e la giornata del Giro di Romandia al femminile. A Barcellona prosegue la Louis Vuitton Cup, il torneo che determina chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: Luna Rossa scenderà in acqua per disputare nuove regate, con l’intento di regalare grande spettacolo e di puntellare il primo posto nella classifica del round robin.