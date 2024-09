Sinner in finale US Open Kyrgios provoca | rivolta social

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – Un sondaggio per pungere Jannikprima delladegli UScontro Taylor Fritz. Nickinsiste e accende X con i suoi tweet 'anti-Jannik'. Il tennista australiano, fermo da mesi per problemi fisici, fa parte dello staff dell’emittente Espn per il torneo che si chiuderà domani con lamaschile.L'articoloinUSproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.