Sinner in finale US Open Kyrgios | Bel match però…

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – Nicke Jannik, nuova puntata. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, si qualifica per ladegli US. L’australiano, fermo da tempo per problemi fisici, prima commenta la semicontro Jack Draper per l’emittente Espn e poi, come di consueto, si fionda su X per discutere con gli appassionati di tennis. Il tema, da un paio di settimane, è soprattutto uno: il caso di doping che ha coinvoltoe che si è chiuso con il proscioglimento dell’azzurro, che non è stato squalificato per la positività al clostebol, uno steroide anabolizzante., come è noto, ha dimostrato che la positività è stata provocata da una contaminazione.