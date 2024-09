Sinner in finale US Open Kyrgios | Bel match però…

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 7 settembre 2024) L'australiano insiste sul tema doping: "E' questione di correttezza" Nicke Jannik, nuova puntata. L'azzurro, numero 1 del tennis mondiale, si qualifica per ladegli US. L'australiano, fermo da tempo per problemi fisici, prima commenta la semicontro Jack Draper per l'emittente Espn e poi, come di consueto, si fionda su