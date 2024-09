Sinner in finale US Open 2024 come cambia ranking e quanto guadagna

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 7 settembre 2024) In palio 3,6 milioni di dollari per il vincitore di domenica Jannikinagli US. L'azzurro, con la vittoria in semiin 3 set contro Jack Draper, si assicura un posto indomenica 8 settembre.ildiil numero 1 del mondo? Il