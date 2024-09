Sinner e la finale Fritz non ha dubbi | Vinco gli US Open

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 7 settembre 2024) L'americano non ha paura di sbilanciarsi: "Giocherò bene e vincerò" Taylor'minaccia' Jannikin vista delladegli US2024 in programma domani, domenica 8 settembre, a Flushing Meadows con inizio alle 14 americane (le 20 in Italia), in diretta tv su Sky e Supertennis. Lo statunitense sfida l'azzurro, numero 1 del