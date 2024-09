Sinistra in piena retromarcia su immigrati e disastro green

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 7 settembre 2024) Keir Starmer è al lavoro per un accordo con l’Estonia per «deportare» sul Baltico i detenuti stranieri in eccesso Il governo. Olaf Scholz vuole copiare il piano Rwanda mollato dagli inglesi per allontanare il surplus d’. Matteo Salvini attacca: «Chiederemo la revoca della messa al bando dei motori termici». Urso: «Parlerò in Ue, piani da rivedere». Lo speciale contiene due articoli