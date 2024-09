Simona Izzo e Ricky Tognazzi | il loro sorprendente rimedio contro la fame!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 7 settembre 2024): illa! Avete mai immaginato che un allarme al frigorifero potesse essere il segreto per una vita sana? Scoprite le curiose abitudini di, il volto noto del cinema e del doppiaggio italiano, ci ha fatto spalancare gli occhi rivelandoci alcune chicche del suo regime quotidiano, durante una chiacchierata con Monica Setta nel nuovo format "Storie di donne al bivio" in onda su Rai 2. E tra le varie chicche, spicca quella della dieta:la vive all'insegna dell'originalità insieme al consorte. A dire il vero, i due hanno trovato una soluzione alquanto bizzarra per sfuggire alle insidie notturne dello stomaco vuoto: hanno messo un allarme proprio sul frigorifero. "Quando scendiamo di soppiatto per uno spuntino notturno, l'allarme parte e suona", confessa