Siccità | crollo della produzione di mandorle in Puglia Coldiretti

(Di sabato 7 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Gli effettinei campi è drammatico con il magro raccolto diin calo sugli alberi del 60%, anche a causa degli eventi estremi e del clima ormai tropicale, uno scenario che impone un sostegno agli investimenti, come il bando ai nastri di partenza che prevede aiuti anche per l’ammodernamento degli impianti irrigui. A darne notizia è, con le domande di manifestazione di interesse per partecipare al bando aiuti agli investimenti per la frutta in guscio che potranno essere presentate dal 17 settembre fino al prossimo 15 ottobre. Il budget è pari a 7.088.908 euro per sostenere la qualità e la competitivitàfilierafrutta in guscio (castagno da frutto, nocciolo, mandorlo, noce, pistacchio e carrubo).