Serie D L’Ancona di Gadda pronta al debutto | domani prima prova contro Isernia

(Di sabato 7 settembre 2024) Curiosità per ilstagionale della nuova Ancona targata– Guerini. “Cercheremo di dare una bella immagine. I miei ragazzi dovranno essere coraggiosi ed entusiasti” Toccata intanto la soglia dei 1300 abbonamenti. Mercoledì 11 settembre ore 20,45, la presentazione alla città ANCONA, 7 settembre 2024 – L’SSC Ancona targata-Guerini si appresta ai nastri di partenza per ilufficiale della ss 2024/25. Ladi campionato in scenaalle ore 15 al Del ConeroCittà Divedrà da una parte schierata la formazione dorica,a verificare i passi avanti, e dall’altra i biancocelesti molisani neo promossi in D, guidati da mister Domenico Farrocco.