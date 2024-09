Sequestrati tamburi rivestiti con pelle di un varano protetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Gli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini in servizio al valico autostradale di Chiasso controllando i passeggeri di un bus in entrata in Svizzera hanno denunciato un cittadino di nazionalità senegalese che nel suo zaino aveva dueine tre pezzi didi rettile. L’uomo, che ha affermato di essere un musicista, ha spiegato che si trattava diBout (nome in senegalese), specificando che non si trattava di un rettile di allevamento, bensì di un esemplare cacciato e poi venduto. Dai controlli degli agenti è emerso che si trattava di una specie diche rientra nella lista delle specie protette dalla Convenzione Cites per la salvaguardia degli animali in via di estinzione. Il musicista era sprovvisto della relativa autorizzazione di trasporto, isono stati