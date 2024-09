Schianto in scooter Simone muore a 33 anni In quel punto altri incidenti mortali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) Bergamo. Si chiamavaMonzio Compagnoni, aveva 33, abitava a Canonica d’Adda e faceva il meccanico. È l’ennesima vittima della strada, l’ennesima in via per Grumello a Bergamo, teatro di incidenteanche nel recente passato. Comelo, quasi identico, costato la vita lo scorso 15 novembre a Nicholas Foresti, 22enne pony pizza di Albegno (Treviolo). Un destino comunelo die Nicholas. Entrambi viaggiavano da Lallio in direzione del centro città, quando hanno incrociato sul loro percorso un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto, in fase di svolta per imboccare la superstrada che porta a Colognola. L’impatto costò la vita a Nicholas, mentre non è chiaro se loHonda Foresight diabbia urtato la Fiat 500 guidata da una 46enne di Zanica.