Schianto in moto consigliere comunale muore dopo dieci giorni

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di sabato 7 settembre 2024) E' mortodi agonia, trascorsi al Ca' Foncello di Treviso dove ha lottato disperatamente per la vita. Gianni Pozzebon, exdi Morgano, 60 anni, sposato e con due figli, è spirato all'ospedale dov'era ricoverato in Rianimazione in seguito a un incidente