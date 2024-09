Schianto con lo scooter muore a 33 anni

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di sabato 7 settembre 2024) VIA PER GRUMELLO. Simone Monzio Compagnoni era di Canonica d’Adda. Un’auto gli avrebbe tagliato la strada. È caduto a terra e la sua moto ha proseguito per 90 metri. Vani i soccorsi. In 10 mesi è la terza vittima nel tratto.