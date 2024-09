Scandalo Gennaro Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia parla l’ex marito di lei Marco | la clamorosa testimonianza

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 7 settembre 2024)ha dato le dimissioni e non è più il ministro della Cultura in seguito a quello che è accaduto con, nominata da lui stesso Consigliere per i grandi eventi: la nomina però in seguito è stata smentita dallo steff Ministeriale ed è scoppiato quello che è stato definito lopolito estivo. Nella vicenda è intervenuto anchedi, che ha fatto delle rivelazioni clamorose e anche un appello a quello che è l’ormai ex Ministro: scopriamole insieme. Casoe Gennario: intervienedella donna, exdi, ha voluto dire la sua sfruttando un collegamento telefonico con la trasmissione “4 di sera”, condotta da Paolo Del Debbio su Retequattro.