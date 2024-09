Salah Juventus il SOGNO può diventare REALTÀ | il piano di Giuntoli per il calciomercato bianconero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 7 settembre 2024) Momoallapotrebbe. L’egiziano potrebbe partire a parametro zero, ildiè chiaro. Secondo El Nacional, l’obiettivo dei bianconeri è quello di cercare giocatori esperti in modo tale da equilibrare l’età media molto giovane attuale. Il contratto dell’egiziano è in scadenza nel 2025 e molte squadre tra cui