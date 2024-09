Sal Da Vinci Vita Privata E Segreti | Chi E’ Il Cantante Napoletano!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 7 settembre 2024) Scopri la storia di Sal Dadi successo: dalle origini americane alla vittoria a Sanremo, passando per la suae curiosità mai rivelate. Sal Da, una voce che fa sognare milioni di italiani da decenni, è nato nella cosmopolita New York il 7 aprile 1969, con il nome di Salvatore Michael Sorrentino. Anche se cresciuto nel cuore di Napoli, il legame con gli Stati Uniti è una parte fondamentale della sua storia, poiché è proprio lì che è venuto al mondo, durante una tournée del padre, il notoMario Da. Questo inizio fuori dagli schemi ha gettato le basi per la sua carriera brillante, che lo ha visto calcare i palcoscenici più importanti d’Italia, sempre con quella passione e autenticità che lo contraddistinguono.