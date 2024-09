Sace e Teha aprono alle Pmi italiane le porte del Forum Ambrosetti di Cernobbio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 7 settembre 2024) In occasione della 50esima edizione deldiporta le PMI a Villa d’Este, grazie alla partnership con, con un hub interamente dedicato a queste aziende e al loro ruolo strategico per il tessuto economico italiano. In occasione dell'Amministratore Delegato diAlessandra Ricci - insieme ad Alessandro Terzulli, Chief