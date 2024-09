Quindicenne trovato morto nella piscina di un agriturismo | forse stroncato da un malore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Napoli, 7 settembre 2024 –muore ina stroncarlo è stato un. Sono aperte le indagini sull’incidente accaduto questa mattina in unnel Napoletano, il ragazzino è deceduto mentre nuotava in. Questa mattina i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti in undel paese, in via Flauti. Le cause del decesso sono in fase di accertamento, al momento l’ipotesi più probabile sembra essere quella del. Il 118 è arrivato immediatamente sul posto, ma ha potuto solo constatare il decesso del 15enne. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi. Aperte le indagini sul caso.