Quando torna in acqua Luna Rossa? Il programma e gli orari delle prossime regate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024)in? Ecco tutto quello che c’è da sapere, con ile gli. Louis Vuitton Cup da incorniciare, finora, per la barca italiana, che ha ottenuto solo vittorie e occupa la prima posizione della classifica con 5 punti. Neppure il maltempo ha frenato, incon un giorno di ritardo per via della regata rinviata ma capace di travolgere i francesi di Orient Express. Ancora imbattuta e certa di un posto in semifinale, l’imbarcazione tricolore è chiamata ad un ultimo sforzo per difendere il primo posto, così da avere un ulteriore vantaggio, vale a dire la possibilità di scegliere la sfidante. Ora un giorno di riposo, poiaffronterò Ineos Britannia e American Magic per completare l’opera e continuare a sognare in grande.