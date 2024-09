Quale futuro per Sangiuliano? Tornerà in Rai ma non vuole alte posizioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – “Ora farò, insieme ai legali che mi aiuteranno, l’avvocato di me stesso. So bene come si fanno le querele ai giornalisti e conosco purtroppo, ora direttamente sulla mia pelle anche se mai avrei immaginato un cinismo così terribile e un disprezzo della persona tanto forte, la pericolosità devastante delle fake news. Milioni e milioni di risarcimento mi aspetto“. A parlare è Gennaroche, all’indomani delle sue dimissioni da ministro della Cultura, al “Messaggero”, ricordando di essere laureato in Giurisprudenza, con un dottorato in diritto, promette azioni legali sulla vicenda che lo ha visto coinvolto, a partire da quelle che farà contro Maria Rosaria Boccia da cui “non sono ricattabile”, ribadisce, aggiungendo “né da lei né da nessun altro”. Il ministro della Cultura, Gennaro, si è dimesso: “Devo disintossicarmi.