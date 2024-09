Qual è il segreto della tirzepatide il farmaco efficace per perdere peso | le risposte dell’esperta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 7 settembre 2024) Tra i nuovi farmaci perlasi è distinta particolarmente, non solo nell'eliminare i chili in eccesso ma anche nell'abbattere il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Per capire meglio come funziona ei sono gli effetti collaterali abbiamo intervistato laloga clinica Annalisa Capuano. Ecco cosa ci ha raccontato.