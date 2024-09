PS5 Pro è inutile e Sony dovrebbe tagliare il prezzo di PS5 secondo alcuni analisti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 7 settembre 2024) Serkan Toto, Michael Wagner e Daniel Ahmad hanno chiacchierato di PS5 Pro, affermando che la nuova console disarà sostanzialmentevisto che si tratta di un prodotto di nicchia, mentre risulterebbe ben più importante uno taglio dieffettuato alla console base attualmente in commercio. Nel corso di una nuova intervista su IGN USA, i tre celeberrimidel mondo dei videogiochi, appartenenti alle agenzie di analisi Kantan Games, Newzoo e Niko Partners, hanno ammesso che PlayStation 5 Pro è una console rivolta esclusivamente agli Enthusiast. E proprio per questo motivo PlayStation 5 Pro non sarà in grado di cambiare gli attuali equilibri del mercato, visto chenon sarà in grado di rilasciare la mid-gen ad unpienamente competitivo e di conseguenza appetibile per una nutrita fetta di pubblico.