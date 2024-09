Pronto il piano di pace | Zelensky a Cernobbio il papello per chiudere la guerra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Una road map per lain Ucraina, "unche saràa novembre e che presenterò al presidente Biden, ai candidati Trump e Harris, e ai leader del G7 perchè voglio sapere cosa ne pensano". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymirin un'intervista coi direttori di sei testate italiane - Repubblica, Corriere della Sera, la Stampa, Sole 24 Ore, Tg1, Skytg24 - moderata da Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1 e inviata di. È questo quindi il suo "segreto" al qualesta lavorando, dalla cornice ancora riservata, motivo per cui non ha fornito molti dettagli. Dalle sue dichiarazioni si capisce, pero che ilprevederà un ruolo attivo nella difesa ucraina dei partner occidentali che sia "una garanzia del cessate il fuoco". E permetta al leader di Kiev, dunque, di sedersi al tavolo e aprire le trattative diplomatiche.