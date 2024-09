Promozione Tutto sul finale il Tavullia Valfoglia si impone 2-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 7 settembre 2024) Giunchetti su rigore sblocca la partita e poi l’ex Moie Vallesina trova una ‘genialata’ per il raddoppio di Vegliò VALLESINA, 7 settembre 2024 – Esordio casalingo vincente per ilopposto ad una coreacea Vigor Castelfidareo che ha lottato fino alla fine. Partita giocata sotto al gran caldo dove, nella prima frazione, poco o nulla di azioni pericolose si sono registrate. La svolta della partita, dopo un secondo tempo in cui la Vigor nell’ultimo quarto d’ora ha spinto di più, è avvenuto a seguito di una veloce ripartenza con Veglió che, solo davanti al portiere, viene steso da Valler che lascia in 10 la Vigor. Rigore glacialmente trasformato da Giunchetti all’89’ minuto.