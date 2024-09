Pioggia e raffiche di vento si abbattono su Copertino danni e allagamenti

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di sabato 7 settembre 2024)– Una ventina di minuti di. Tanti ne sono bastati per mettere al tappetoe dintorni. Un po’ come accaduto negli ultimi giorni in altre località del Salento, dove fenomeni estremi, pur nella loro brevità, hanno avuto epicentro su singole località in particolare, con la