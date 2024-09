Perugia - Faroni è il giorno della firma

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Quella di oggi, sabato 7 settembre 2024, sarà una data storica per ilCalcio. Il tutto salvo colpi di scena al momento non preventivabili e che sono sempre possibile fino a che non verrannoti i contratti con l'accordo definitivo.Tuttavia pare proprio che questo non dovrebbe