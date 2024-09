Perché l’attacco a Kursk è stato un errore che l’Ucraina rischia di pagare molto caro

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 7 settembre 2024) Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa: "Per l'invasione dell'oblast dil'Ucraina ha mobilitato la riserva mobile composta dalle brigate meglio addestrate, che in teoria avrebbero dovuto costituire la forza da impiegare per tamponare eventuali sfondamenti russi nel Donbass. Averli usati nelsguarnisce pericolosamente il fronte interno".