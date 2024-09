Paralimpiadi Parigi doppio oro per l’Italnuoto | Raimondi nei 200 misti SM10 e Amodeo nei 100 farfalla S8

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) Stefanovince l’oro nei 200ai Giochi Paralimpici di, dominando dall’inizio la gara in vasca a La Défense Arena. Un traguardo storico per il nuotatore azzurro che vincendo il suo quarto oro e con l’argento nei 100 dorso S10 diventa l’atleta italiano più medagliato in una singola edizione delle. Alla virataa un ritardo di solo 0?31 sull’ucraino Ihor Nimchenko, per poi distanziarlo in progressione a dorso e a rana e rifilando un distacco di 2”46 all’australiano Col Pearse, arrivato secondo. A pochi minuti di distanza seconda gioia per l’Italia del nuoto. Albertovince il suo secondo oro, dopo quello nei 400 metri stile libero, chiudendo al primo posto nei 100 metriS8 superando in volata gli atleti cinesi Hongliang Wu e Guanglong Yang. Per l’Italia ora gli ori salgono a 22.