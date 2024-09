Paralimpiadi di Parigi poker d' oro per Raimondi nel nuoto | primi anche nei 200 misti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 7 settembre 2024) Ancora una medaglia d’oro, la quinta in totale, quarta del metallo più pregiato, per Stefanoai Giochi paralimpici202 4. Il nuotatore azzurro ha vinto i 200SM10 davanti all’australiano Col Pearse e all’ucraino Iohl Nimchenko. Quarto posto per l’altro azzurro Riccardo Menciotti.